В Рязани состоится XV Международный конкурс скрипачей имени Владимира Бобылёва

Со 2 по 5 ноября 2024 года в Рязани состоится XV Международный конкурс скрипачей имени Владимира Фёдоровича Бобылева, который обещает стать ярким событием в музыкальной жизни города.

На протяжении существования конкурса более 500 молодых скрипачей из разных стран, включая Россию, Японию, Норвегию, Южную Корею, Мексику, Великобританию, США и страны СНГ, имели возможность проявить свои таланты и мастерство.

Директор музыкальной школы № 5 Светлана Морозова подробно рассказала о деталях конкурса. Для участников и преподавателей из разных регионов будут проводиться бесплатные мастер-классы. Каждый участник получит сертификат о повышении квалификации.

Конкурс скрипачей имени Бобылева является членом Ассоциации музыкальных конкурсов России и с 2014 года осуществляется при поддержке Министерства культуры, находясь в числе 16 лучших творческих проектов страны.

Третий тур мероприятия пройдёт в концертном зале Рязанской областной филармонии вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром, что выделяет его среди аналогичных конкурсов. Поддержать участников сможет каждый желающий. 5 ноября с 11 до 13 часов пройдёт гала-концерт участников с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром. Вход бесплатный, возрастное ограничение 0+.

Председателем жюри будет Народный артист России, лауреат международных наград, профессор Владимир Михайлович Иванов.

Все участники получат грамоты и подарки, а победители будут награждены денежными призами.

Ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев сказал, что с особым трепетом относится к этому конкурсу и не собирается его прекращать.

«Дети представляют не себя или школу, а Рязанскую область», — сказал он, подчеркнув, что к рязанским юным музыкантам предъявляются строгие требования, но именно это приводит к высокому уровню подготовки.

Конкурс начался с показа фильма о музыкантах, живших и творивших на Рязанской земле.