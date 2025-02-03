В Рязани состоится 25-й фестиваль «Рязанский Валенок»

С 7 по 9 февраля на базе отдыха «Мещера» состоится 25-й юбилейный молодежный фестиваль «Рязанский валенок» (12+), посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участников ждут незабываемые дни, пропитанные духом творчества, дружбы и народной культуры.

В лучших традициях фестиваля, команды-участники, именуемые дружинами, возглавляемые воеводами, примут участие в захватывающих соревнованиях — потехах. В этом году на «Рязанский валенок» прибудут 12 дружин, в том числе 3 иногородние команды из Москвы, Ярославля и Ставрополя.

В течение двух дней 12 команд будут бороться за звание победителей. Запланированы 12 спортивных состязаний, 3 творческих конкурсах. Также участники смогут продемонстрировать свои знания в интеллектуальном двоеборье.