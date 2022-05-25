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Среда, 25 мая, 2022

В Рязани собственников колодцев обяжут менять разрушенные крышки за 3 часа

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В Рязани собственников колодцев обяжут менять разрушенные крышки за 3 часа

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили изменения в Правила благоустройства территории города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством. В частности, речь идет об упорядочении мест размещения знаков информирования об объектах притяжения, информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений, осуществлении контрольных полномочий за размещением информационных конструкций.

Также в Правила благоустройства вносятся дополнения, касающиеся содержания собственниками смотровых и дождеприемных колодцев, колодцев подземных коммуникаций, люков (решеток) в закрытом и исправном состоянии.

В соответствии с представленным проектом, разрушенные крышки и решетки колодцев, открытые колодцы должны быть ограждены собственниками инженерных коммуникаций в течение 1 часа с момента обнаружения и заменены в течение 3-х часов. Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе 1 м от внешнего края крышки или решетки колодца не допускается.

По данному проекту изменений 12 мая 2022 года были проведены публичные слушания, принято положительное заключение.

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