В Рязани собирают подписи против изменений в маршруте №33

В маршрутках №33 и на сайте Change.org появились обращения о сборе подписей против сокращения и изменения маршрута.

Как сообщает «Новая газета. Рязань», в маршрутках №33 появились объявления о сборе подписей против сокращения и изменения маршрута, на объявлениях размещен QR-код, ссылка по которому переводит на страницу опроса.

«В соответствии с постановлением администрации Рязани внесены изменения в характеристики маршрута, а именно, уменьшено количество автобусов с 34 единиц до 12 единиц, а также кардинально изменён сам маршрут», — пишет автор петиции. Также отмечается, что другой общественный транспорт, следующий по маршруту, не справляется с потоком пассажиров в час пик.

Маршрут №33 связывает поселок Южный и Дашково-Песочню.