В Рязани сняли вывеску с ночного клуба Deep на проезде Завражнова. Видеозапись РИА 7info сегодня прислал очевидец.

Каких либо официальных сообщений о закрытии или ребрендинге клуба не поступало, хотя ранее в интернете были объявления о его продаже. Возможно, вывеску сняли, чтобы починить или обновить.

На странице заведения ВКонтакте написано, что с конца мая клуб ушёл на летние каникулы. При этом плановые концерты там проводятся. Один из них намечен на 27 июля.