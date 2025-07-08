В Рязани сняли вывеску с ночного клуба Deep на проезде Завражнова. Видеозапись РИА 7info сегодня прислал очевидец.
Каких либо официальных сообщений о закрытии или ребрендинге клуба не поступало, хотя ранее в интернете были объявления о его продаже. Возможно, вывеску сняли, чтобы починить или обновить.
На странице заведения ВКонтакте написано, что с конца мая клуб ушёл на летние каникулы. При этом плановые концерты там проводятся. Один из них намечен на 27 июля.
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