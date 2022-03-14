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Понедельник, 14 марта, 2022

В Рязани сняли на видео ещё одну колонну военных машин десантников

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В Рязани сняли на видео ещё одну колонну военных машин десантников

7info

В социальных сетях появилось ещё одно видео колонны десантников, снятое в Рязани.

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Несколько машин выезжают с территории десантного полка. По утверждению автора записи, они поехали на аэродром в Дягилево.

Официальной информации нет.

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