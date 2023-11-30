В Рязани снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

30 ноября в администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Рязани. Его провел заместитель председателя комиссии, начальник отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений Валерий Сарычев. В работе приняли участие представители региональных исполнительных органов власти, силовых ведомств, а также структурных подразделений администрации.

В частности, речь шла о повышении эффективности предупреждения и пресечения правонарушений на улицах города Рязани, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в целях укрепления правопорядка, силами сотрудников правоохранительных органов проводились мероприятия, направленные на профилактику уличной преступности путем своевременного выявления и документирования административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка.

Благодаря комплексу проведенных профилактических мероприятий по итогам 10 месяцев 2023 года число преступлений совершаемых на улицах города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23,2%. Также произошло снижения преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения на 41,7%.

Министерством здравоохранения Рязанской области реализуется комплекс мер, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции, профилактику алкоголизма, снижение смертности от отравлений алкоголем среди населения Рязани. Мероприятия проводятся по нескольким направлениям.

В частности, ужесточены условия производства и оборота спиртных напитков, ограничена их реклама, более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде, проводится профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

По данным министерства здравоохранения региона, количество больных алкоголизмом, состоящих под диспансерным наблюдением, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 13,3%. За 9 месяцев текущего года численность диспансерной группы больных хроническим алкоголизмом снизилась еще на 6,7% и составила чуть более 4 тысяч человек.

Администрация города Рязани также на постоянной основе проводит работу по обследованию мест, где реализуется алкогольная продукция без лицензии. Список направляется в адрес УМВД для принятия соответствующих мер. За период 2022-2023 годов прекращена деятельность нескольких объектов, реализующих алкогольную продукцию без лицензии, расположенных по адресам: ул. Чкалова, д. 7; пл. Попова, д. 3; ул. Затинная, д. 23а. Проверочные мероприятия будут продолжены.

По итогам заседания члены комиссии приняли ряд решений, в том числе утвердили план работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Рязани на 2024 год.