В Рязани снизились налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию о состоянии малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 25 тысяч, 45,4% из них заняты в сфере торговли, 11,4% — в строительстве, 8,4% — оказывают транспортные услуги, 7,5% — в производственной сфере и 27,3% — оказывают бытовые услуги, работают в сфере информационных технологий и прочих видах деятельности.

За первое полугодие 2022 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 205,7 млн. рублей, что ниже на 5,3%, чем налоговые поступления за тот же период 2021 года.

Депутаты одобрили изменения в Положение об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность. В частности, уточняются сроки принятия мер для обнаружения лиц, потерявших данные вещи.

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