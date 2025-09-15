В Рязани снесли старый корпус школы №28, Виталий Артемов рассказал о строительстве нового здания на 1100 мест

Глава администрации Рязани Виталий Артемов встретился с представителями подрядной организации, которая будет строить новое здание школы №28.

«Сейчас один старый корпус уже снесли, завершается снос второго корпуса. В ближайшее время подрядная организация приступит к вывозу строительного мусора и дальнейшей подготовке площадки», — сообщает Виталий Артемов.

Вместе с подрядчиком мэр обсудил вопросы планировки территории будущей школы и организации подъездных путей и заездных карманов для безопасной посадки и высадки школьников.

Строительство новой школы № 28 будет проводиться в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подрядчиком, который будет строить новое здание школы №28, выступит новосибирское ООО «АМТ-ГРУПП». Сумма контракта составляет порядка 1,6 млрд рублей.

Финансирование строительства осуществляется за счёт средств местного, регионального и федерального бюджетов. Объект возведут по адресу: г. Рязань, ул. Бахмачеевская, 34 (Московский район).

Работы завершатся 20 июля 2027 года. В новом здании смогут обучаться 1100 детей.