В Рязани скончался преподаватель РязГМУ Владимир Чикин

В понедельник, 25 апреля, в Рязани простились с преподавателем РязГМУ Владимиром Чикиным, сообщает сайт вуза.

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Владимир Григорьевич скончался 23 апреля в возрасте 85 лет.

Всю жизнь Чикин посвятил главному медицинскому вузу Рязани. Его он окончил в 1962 году, затем перешёл на работ. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 возглавил кафедру акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей. В 1991 стал доктором наук, с 1996 года работал заведующим объединенной кафедрой акушерства и гинекологии РязГМУ.

На счету Владимира Чикина более 200 научных работ, в качестве руководителя помог защитить 8 диссертаций.

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Похоронили учёного на Скорбященском кладбище Рязани.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.