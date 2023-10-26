В Рязани скончался доктор экономических наук, профессор Сергей Калашников

26 октября года на 71 году жизни скончался доктор экономических наук, профессор РГУ имени Есенина Калашников Сергей Александрович. Об этом сообщает страница факультета экономики ВКонтакте.

В РГУ имени С. А. Есенина Калашников проработал 23 года, с октября 2000 г. по август 2023 г. За время работы в университете он возглавлял кафедру «Национальной экономики», работал профессором кафедры «Теоретической экономики» и кафедры «Экономики и финансов».

Профессор Калашников С. А. долгие годы являлся руководителем аспирантуры и магистратуры на факультете экономики. Под его руководством защитилось 13 аспирантов. Он является автором 87 научных публикаций.

Общий стаж научной и педагогической работы более 40 лет. В том числе педагогической работы в вузах более 20 лет.

В течение ряда лет был председателем ГАК в Рязанском государственном радиотехническом университете, в Академии права и управления Минюста РФ. Входил в состав научно-технического совета Минсельхоза РФ, совета по автоматизации АПК РАСХН, научно-методического совета по экономическим проблемам ресурсного обеспечения и агросервиса РАСХН. В 1999–2007 гг. — член диссертационного совета К.063.62.03. РЭА им. Г. В. Плеханова, с 2007 г. по 2011 г. — член диссертационного совета Д. 212.214.02 в Самарском государственном экономическом университете.

В РГУ имени С. А. Есенина являлся членом Ученого совета университета и Совета факультета экономики.

Сергей Александрович был настоящим профессионалом своего дела, пользовался заслуженным авторитетом среди преподавателей и студентов.