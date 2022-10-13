В Рязани скончалась председатель Общества инвалидов Советского района Галина Вейс

Ушла из жизни председатель Общества инвалидов Советского района города Рязани Галина Романовна Вейс. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Галине Романовне было 80 лет. 30 из них она отработала на заводе «Красное знамя», начиная с ученика электромонтера, дошла до инженера высшей категории.

С 1997 по 2003 год Вейс работала инструктором в Обществе инвалидов Советского района. Затем стала председателем.

Галина Романовна имеет звания «Ветеран завода», «Лучший рационализатор отрасли», «Лучший по профессии», награждена медалью «Ветеран труда».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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