В Рязани скончалась Наталья Анатольевна Беспалова

В воскресенье, 26 ноября, скончалась заведующая детским садом № 128 Наталья Анатольевна Беспалова. О смерти педагога сообщает страница управления образования и молодежной политики администрации города ВКонтакте.

— Она была талантливым руководителем в расцвете лет, с неисчерпаемым потенциалом, будучи ещё полной сил, планов и замыслов, профессиональный путь ее обещал ещё много интересного впереди, — говорится в сообщении.

В июле Баспаловой исполнилось 50 лет.

Педагогическую карьеру Наталья Анатольевна начинала воспитателем в детском саду № 66 Рязани. Затем стала замом руководителя учреждения.

С 2010 года в течение 5 лет работала заведующей детским садом № 8, после чего стала руководителем детсада № 128.

О времени и месте прощания с педагогом пока не сообщается.