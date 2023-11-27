Понедельник, 27 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани скончалась Наталья Анатольевна Беспалова

7info
Наталья Беспалова, фото: vk.com/uomp_rzn
spot_img

В воскресенье, 26 ноября, скончалась заведующая детским садом № 128 Наталья Анатольевна Беспалова. О смерти педагога сообщает страница управления образования и молодежной политики администрации города ВКонтакте.

— Она была талантливым руководителем в расцвете лет, с неисчерпаемым потенциалом, будучи ещё полной сил, планов и замыслов, профессиональный путь ее обещал ещё много интересного впереди, — говорится в сообщении.

В июле Баспаловой исполнилось 50 лет.

Педагогическую карьеру Наталья Анатольевна начинала воспитателем в детском саду № 66 Рязани. Затем стала замом руководителя учреждения.

С 2010 года в течение 5 лет работала заведующей детским садом № 8, после чего стала руководителем детсада № 128.

О времени и месте прощания с педагогом пока не сообщается.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах