В Рязани скончалась Наталья Анатольевна Беспалова

В воскресенье, 26 ноября, скончалась заведующая детским садом № 128 Наталья Анатольевна Беспалова. О смерти педагога сообщает страница управления образования и молодежной политики администрации города ВКонтакте.
В июле Баспаловой исполнилось 50 лет.
Педагогическую карьеру Наталья Анатольевна начинала воспитателем в детском саду № 66 Рязани. Затем стала замом руководителя учреждения.
С 2010 года в течение 5 лет работала заведующей детским садом № 8, после чего стала руководителем детсада № 128.
О времени и месте прощания с педагогом пока не сообщается.