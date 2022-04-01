В Рязани скончалась главный библиотекарь «Горьковки» Наталья Курбатова

29 марта ушла из жизни главный библиотекарь кафедры периодических изданий универсального читального зала Рязанской библиотеки имени Горького Наталья Курбатова. Причина – продолжительная болезнь.

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В библиотеке имени Горького Курбатова проработала три десятилетия, зарекомендовала себя как компетентный специалист и отзывчивый человек.

За реализацию различных проектов и добросовестный труд Наталья Курбатова неоднократно была отмечена различными наградами.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойной.