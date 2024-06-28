В Рязани силовики провели контртеррористические учения на территории РНПК

В соответствии с планом учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета, 27 июня оперативным штабом в Рязанской области проведено командно-штабное учение на территории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», расположенного по адресу: г. Рязань, Южный промузел, д. 8. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Рязанской области.

Цель мероприятия — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.

По сценарию, на территории АО «РНПК» на вагон-цистерне, прибывшем под заправку нефтепродуктами, обнаружен прикреплённый предмет с признаками взрывного устройства. В район происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе идентификации обнаруженного предмета инженерами-взрывотехниками установлено, что подозрительный предмет является взрывным устройством. В результате мероприятий по разминированию оно было обезврежено.

Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона.