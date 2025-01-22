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Фото: t.me/prokrzn
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В Рязани школьница получит 50 тысяч рублей за нападение бездомной собаки

Алексей Самохин

В Рязани после вмешательства прокуратуры школьница получит деньги за нападение бездомной собаки.

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку после инцидента, связанного с нападением бездомной собаки на несовершеннолетнюю.

Выяснилось, что в марте 2024 года городской службе, занимающейся контролем за безнадзорными животными, не удалось должным образом выполнить свои обязанности. Это привело к тому, что 17-летняя школьница подверглась нападению собаки во время прогулки. Получив телесные повреждения, девушка была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

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Прокуратура подала иск в суд, требуя компенсации морального ущерба в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил этот иск и постановил выплатить девушке 50 тысяч рублей.

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