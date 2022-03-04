На улице Гагарина в Рязани сфотографировали большую очередь в аптеку. Снимок разместил телеграм-канал «аТипичная Рязань».

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Люди стоят снаружи здания на ступеньках, а также на тротуаре. Чем вызван ажиотаж, неизвестно.