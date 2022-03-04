0.2 C
Рязань
Пятница, 4 марта, 2022

В Рязани сфотографировали большую очередь в аптеку

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани сфотографировали большую очередь в аптеку

7info
Фото: https://t.me/Ryazancity62/5962

На улице Гагарина в Рязани сфотографировали большую очередь в аптеку. Снимок разместил телеграм-канал «аТипичная Рязань».

- Реклама -

Люди стоят снаружи здания на ступеньках, а также на тротуаре. Чем вызван ажиотаж, неизвестно.  

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани почтили память заслонившего сослуживцев от взрыва гранаты сотрудника ОМОН
Комментарии для сайта Cackle
spot_img