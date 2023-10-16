В Рязани сделали дорожку, соединяющую кварталы Михайловского шоссе и Керамзавода

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и депутат РГД по округу №5 Сергей Самарский поучаствовали в приемке благоустройства пешеходной дорожки, соединяющей жилые кварталы Михайловского шоссе и Керамзавода. Подробности сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Тротуар с ограждением проходит от Музея вооружения и военной техники ВДВ вдоль забора училища ВДВ и соединяется с уже построенным тротуаром в районе завода по производству оконных конструкций. Протяженность участка составляет более 200 метров.

Ранее депутаты неоднократно выезжали на объект, контролировали выполнение подрядчиком работы, обращали внимание на недостатки, которые своевременно исправлялись.

Реализация проекта «Дорога в школу №22» выполнена в рамках программы поддержки местных инициатив в несколько этапов.

– Осуществление этого проекта отвечает запросам жителей Михайловского шоссе. Дорога в школу№22 и филиал детской поликлиники стала комфортной, а главное – безопасной, – сказал Сергей Самарский. – В следующем году планируем решить вопрос ремонта пешеходной дорожки от центра детского творчества «Стрекоза» к детской поликлинике и далее вдоль парка к остановке общественного транспорта «Кирпичный завод».

Благоустройство тротуара стало завершающим этапом проекта «Дорога в школу №22». В 2019 году здесь была заасфальтирована пешеходная дорожка, ведущая к социальным объектам поселка Керамзавод. В 2020 году вдоль дорожки установили уличное освещение. На третьем этапе опилили аварийные и старовозрастные деревья, установили бортовой камень.

– Программа поддержки местных инициатив – один из важнейших проектов, направленных на улучшение качества жизни рязанцев, – отметил Антон Астафьев. – В ближайшее время начнем формирование планов по участию в этой востребованной программе в 2024 году. Руководствоваться будем Народной программой развития округа №5, которая составлена вместе с жителями.