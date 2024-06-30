Воскресенье, 30 июня, 2024

В Рязани сбили байкера

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/rzncity

В Рязани грузовик сбил байкера. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань».

По словам очевидцев, мотоциклист смог встать на ноги после ДТП. На фотографии видно, что мотоцикл лежит на пешеходном переходе.

Подробности аварии пока неизвестны.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области выпал град и дождь

Новости Рязани
Град сняли на видео в Рыбновском и Рязанском районах.

Чего боится Зеленский, объяснил сенатор

Новости мира
По словам Цекова, Зеленский надеется получить поддержку от страны-посредника или даже от нескольких стран.

В Рязанском районе пропал 71-летний мужчина

Новости Рязани
Мужчина пропал 30 июня.

Рязанцы снова жалуются на неработающие кондиционеры

Новости Рязани
Ранее администрация города Рязани обещала усилить контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте.

В Рязани пропал подросток

Новости Рязани
О судьбе девушки ничего не известно с 27 июня.