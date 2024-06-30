В Рязани сбили байкера

В Рязани грузовик сбил байкера. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань».

По словам очевидцев, мотоциклист смог встать на ноги после ДТП. На фотографии видно, что мотоцикл лежит на пешеходном переходе.

Подробности аварии пока неизвестны.