В Рязани Сбер провел первую сделку по ипотеке для бюджетников

Первым жильем, купленным по региональной ипотечной программе, стала «однушка» в новостройке на Московском шоссе.
Ее приобрела женщина, которая работает в одном из рязанских учреждений. Она воспользовалась возможностью, полученной бюджетниками Рязанской области: все они имеют право на ипотеку со льготными условиями по ставке, на 2% ниже установленной банком.
Максимальная сумма ипотечного кредита – 6 млн рублей, льготную ипотеку можно комбинировать с федеральными программами «Господдержка» и «Семейная ипотека».
Программа действительно уникальна: Рязанская область – единственная во всей стране предоставляет такие условия бюджетникам.
Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:
Региональная ипотечная программа для работников бюджетной сферы будет действовать до конца 2023 года.