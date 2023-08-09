В Рязани Сбер провел первую сделку по ипотеке для бюджетников

Первым жильем, купленным по региональной ипотечной программе, стала «однушка» в новостройке на Московском шоссе.

Ее приобрела женщина, которая работает в одном из рязанских учреждений. Она воспользовалась возможностью, полученной бюджетниками Рязанской области: все они имеют право на ипотеку со льготными условиями по ставке, на 2% ниже установленной банком.

Максимальная сумма ипотечного кредита – 6 млн рублей, льготную ипотеку можно комбинировать с федеральными программами «Господдержка» и «Семейная ипотека».

Программа действительно уникальна: Рязанская область – единственная во всей стране предоставляет такие условия бюджетникам.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

На данный момент только ПАО «Сбербанк» участвует в программе льготной ипотеки для работников бюджетной сферы. Эту программу можно считать одной из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка в регионе. Следует обратить особое внимание, что работники бюджетной сферы – это не только врачи, учителя, военные. Многие предприятия региона финансируются из бюджетов разных уровней, и каждый их сотрудник имеет право претендовать на льготный ипотечный кредит.

Региональная ипотечная программа для работников бюджетной сферы будет действовать до конца 2023 года.