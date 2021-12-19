В субботу, 18 декабря, состоялось заседание штаба по вопросам гражданского строительства, которое провел заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

Зампред обратил внимание участников на то, что сроки строительства и сдачи некоторых объектов в Рязани и регионе не соблюдаются. Виновным он пригрозил кадровыми решениями.

Беленецкий напомнил, что губернатор Николай Любимов поручил в конце года подвести итоги работы.

— Кто не справился со своей задачей, могут не тратить время на объяснения. Необходимо набраться мужества и самим уйти с должности, либо придется уйти с позором, — приводит слова чиновника пресс-служба регионального правительства.

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Беленецкий отметил, что кадровые решения по неспособным примут в оставшиеся дни 2021 года. Он выразил надежду, что для некоторых чиновников его словам послужат мотивацией до конца года всё-таки исправить ситуацию.