В Рязани с 25 сентября закрывается одна из точек приёма налогоплательщиков

УФНС России по Рязанской области сообщило о закрытии с 25 сентября 2025 года точки приема налогоплательщиков в территориально-обособленном рабочем месте УФНС в г. Рязань № 4, расположенном по адресу: 390035, Рязанская область, г. Рязань, Славянский проспект, д.5.

С этой даты прием налогоплательщиков будет осуществляться в административных зданиях УФНС, расположенных в г. Рязани по следующим адресам:

• г. Рязань, Московское шоссе, д. 18 (остановка «Таможня);

• г. Рязань, проезд Завражнова, д. 9 (остановка «Площадь Победы»);

• г. Рязань, ул. Горького, д. 1 (остановка «Площадь Театральная»).

Услуги, ранее оказываемые налоговым органом в ТОРМ № 4, физические лица могут получить в рамках «одного окна» в любом отделении МФЦ Рязанской области (Мои документы).

Услугу по бесплатному информированию в устной форме по вопросам налогового законодательства можно получить по телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22, а также по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на официальном сайте ФНС России.

Кроме того, любые вопросы, входящие в компетенцию Федеральной налоговой службы, налогоплательщики могут решить дистанционно через сервис Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.