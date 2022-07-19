В Рязани с 20 июля отключат горячую воду на многих улицах.

Какие дома и улицы попадут под отключение, сообщила администрация Рязани.

С 20 по 31 июля горячей воды не будет по адресам:

ул. Есенина, д. 17 (больница №4), д. 21, д. 22, д. 36, д. 38;

ул. проезд Щедрина, д. 14 (школа №8);

ул. Вознесенская, д. 9, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 20, д. 22;

ул. проезд Грибоедова, д. 5;

ул. Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11/8, д. 20, д. 24/5, д. 26/6, д. 40, д. 42;

ул. Затинная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11;

ул. Либкнехта, д. 7;

ул. Подгорная, д. 5, д. 10, д. 15, д. 15б, д. 17, д. 21, д. 32;

ул. Свободы, д. 17, д. 26, д. 35;

ул. Скоморошинская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 21;

ул. Фурманова, д. 2/4, д. 54Б.

В посёлке Элеватор, д. 5 (д/сад №103), д. 2, д. 3, д. 6, д. 6а, горячую воду отключат с 20 июля до 2 августа.

В Управлении энергетики и ЖКХ отметили, что подача горячей воды будет отключена из-за плановых профилактических работ на объектах теплоснабжения.