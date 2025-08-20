В Рязани с 20 августа отключат горячую воду по ряду адресов

В Рязани с 20 августа приостановили подачу горячего водоснабжения по ряду адресов в связи с капремонтом. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

В связи с проведением капитальных работ, начиная с 20 августа будет поэтапно отключаться горячее водоснабжение потребителям по следующим адресам:

ул. Великанова, д. 1/1, д. 1/6, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 5;

детские сады № 103, № 108.

Ориентировочная дата окончания работ 1 октября.

Если возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, телефон для связи: 55-05-86.