На главнуюНовости Рязани 17.06.2023 16:23 В Рязани с 17 июня ограничили движение по улице Тимуровцев 7info Фото: администрация Рязани Движение транспорта в районе дома № 5 на улице Тимуровцев ограничено с 14 часов 17 июня, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Причина ограничений — ремонт водопроводных сетей. Движение ограничено до окончания работ. — Объезд осуществляется по улице Советской Армии, — сообщает пресс-служба мэрии. Новости партнёров Читайте также Два человека, включая ребёнка, погибли в массовом ДТП в Чувашии Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в районе Московского шоссе Двое мужчин изнасиловали девушку в подвале дома «Байкальская отшельница» Мореходова рассказала о будущем России Полуразложившийся труп мужчины нашли в Турлатове под Рязанью «Приватизация по-новому» означает новый «большой хапок» – Миронов Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии Байден завершил речь в Коннектикуте неожиданными словами о королеве Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Два человека, включая ребёнка, погибли в массовом ДТП в Чувашии Массовая авария произошла 17 июня в 07.15 на трассе М7 в Козловском районе. Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в районе Московского шоссе На видео попало более 10 животных. Запись сделана вечером 16 июня. Двое мужчин изнасиловали девушку в подвале дома Подозреваемые задержаны, следователи просят суд заключить их под стражу. «Байкальская отшельница» Мореходова рассказала о будущем России Отшельница живёт одна на берегу Байкала на границе Иркутской области и Бурятии. Пожилая женщина славится даром предсказания. Полуразложившийся труп мужчины нашли в Турлатове под Рязанью Труп с гнилостными изменениями нашли в одном из домов днём в пятницу, 16 июня. «Приватизация по-новому» означает новый «большой хапок» – Миронов Сергей Миронов считает призывы к «новой приватизации» на ПМЭФ-2023 спланированной акцией лоббистов большого бизнеса. Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии Предварительные данные: на борту находятся 4 члена экипажа, 21 пассажир. На место направляются спасатели. Байден завершил речь в Коннектикуте неожиданными словами о королеве Глава США заявил в конце: «Боже, храни королеву». После чего попозировал для фотографов и практически убежал. Виталий Артёмов провёл личный приём жителей Рязани В числе вопросов, которые рассмотрел Виталий Артемов, — благоустройство дворовых и общественных пространств города. Подпольщики Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ Подпольщики предупредили российских военных о движении эшелона с техникой. Удар нанесён ночью 9 июня. С 19 июня несколько домов в Рязани, школа и детские сады останутся без горячей воды Причина отключения — профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону. Губернатор Павел Малков подписал соглашение с руководством компании «Ока молоко» Компания готова инвестировать в строительство жилья для сотрудников, развитие молочного животноводства, селекцию, семеноводство.