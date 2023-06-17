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В Рязани с 17 июня ограничили движение по улице Тимуровцев

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Фото: администрация Рязани

Движение транспорта в районе дома № 5 на улице Тимуровцев ограничено с 14 часов 17 июня, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Причина ограничений — ремонт водопроводных сетей. Движение ограничено до окончания работ.

— Объезд осуществляется по улице Советской Армии, — сообщает пресс-служба мэрии.

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