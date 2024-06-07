Пятница, 7 июня, 2024

В Рязани руководителей предприятия обвиняют в уходе от налогов на 217 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Следственный комитет России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и фактического руководителя металлургического предприятия региона. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые оформили фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у ряда организаций в 2018–2020 годах. На самом деле эти компании не поставляли товары и не оказывали услуги. Затем обвиняемые представили в налоговый орган декларации по НДС за эти периоды с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не исчислило и не уплатило НДС за 2018–2020 годы на сумму более 217 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела был проведён комплекс следственных действий, включая обыски и выемки, допрошено большое количество свидетелей, проанализирован значительный объём финансовой и хозяйственной документации, связанной с деятельностью организации, а также проведены судебные экспертизы.

Обвиняемые возместили ущерб в сумме более 13 миллионов рублей. По ходатайству следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации имущества суд наложил арест на принадлежащее предприятию имущество на общую сумму более 218 миллионов рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств для утверждения обвинительного заключения и передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы.

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