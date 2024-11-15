237 млн рублей скрыл директор рязанской металлургической компании от налоговой

В Рязани гендиректор металлургического предприятия вскоре предстанет перед судом за уклонение от налогов на сумму свыше 237 миллионов рублей. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Следственные органы Рязанской области завершили расследование и передали дело в суд. Гендиректору предприятия предъявлены обвинения по двум серьёзным статьям: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и сокрытие средств компании, которые должны были быть использованы для погашения налоговой задолженности.

По данным следствия, руководитель оформлял фиктивные сделки с якобы партнёрскими фирмами, которые фактически никаких товаров не поставляли. На основе этих фиктивных сделок он подал налоговые декларации с ложными данными за четыре квартала 2021 года, что позволило компании избежать уплаты НДС на сумму более 237 миллионов рублей.

Более того, в период с ноября 2022 по июнь 2023 года, зная о накопившемся налоговом долге и введении мер принудительного взыскания, он продолжал расчёты с контрагентами, обходя основной счёт компании. Тем самым, по данным следствия, было скрыто ещё 86 миллионов рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Обвинительное заключение уже утверждено, и теперь решение остаётся за судом.