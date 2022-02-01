В Рязани руководитель предприятия подозревается в совершении налогового преступления

Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области в отношении генерального директора предприятия, основным видом деятельности которого является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, осуществлял расчет с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемого им предприятия. Таким образом, подозреваемый совершил сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на сумму более 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

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В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.