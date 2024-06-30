В Рязани рухнувшее дерево перегородило проезд во двор

В Рязани рухнуло дерево на улице Вишневой. Об этом 7info рассказали читатели.

Инцидент произошел во дворе дома 25к1 по улице Вишнёвой. Автор снимков отметил, что автомобили, по всей видимости, не повреждены, но проезд загорожен.