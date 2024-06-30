Воскресенье, 30 июня, 2024

В Рязани рухнувшее дерево перегородило проезд во двор

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани рухнуло дерево на улице Вишневой. Об этом 7info рассказали читатели.

Инцидент произошел во дворе дома 25к1 по улице Вишнёвой. Автор снимков отметил, что автомобили, по всей видимости, не повреждены, но проезд загорожен.

В Рязани рухнувшее дерево перегородило проезд во двор

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