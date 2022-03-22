В Рязани родители школьников попробовали сдать ЕГЭ

Во вторник, 22 марта, на базе рязанской школы №39 состоялась ежегодная Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». На мероприятии побывал и корреспондент РИА «7 новостей».

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Вместе с родителями за парты сели представители власти и общественности: министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина и уполномоченный по правам ребенка Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Главную цель акции обозначили следующим образом: познакомить родителей с процедурой сдачи ЕГЭ, заданиями. А главное — показать, что в экзамене нет ничего страшного для их детей.

Для родителей учеников 11 класса создали условия, максимально приближенные к реальной сдачи ЕГЭ. Участники испытали на себе все тонкости экзаменационных процедур: прохождение пропускного режима, регистрация и рассадка в аудиториях, инструктаж, заполнение бланков, непосредственно решение заданий. Сегодня сдавалась базовая математика.

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Вход в пункт проведения экзамена — только с паспортом, чёрной гелевой ручкой, питьевой водой и, при необходимости, с лекарствами. Остальные личные вещи необходимо было оставить в отдельном кабинете.

После написания ЕГЭ родители собрались на круглом столе, где обсудили сами задания, различные тонкости проведения экзамена. Участники акции отметили, что большинство из задач — практикоориентированы.

Родители получат результаты своих экзаменов на электронную почту после проверки.