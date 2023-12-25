В Рязани родители оценили качество реставрационных работ в здании гимназии №2

Активные родители во главе с директором гимназии №2 Александром Щелоковым и начальником управления образования Татьяной Сарычевой оценили качество реставрационных работ в здании школы на улице Соборной. Об этом сообщила пресс-служба администрации рязани.

Представитель подрядной организации ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» показал близкие к завершению части здания и ответил на интересующие вопросы.

Родители спрашивали о материалах, внутреннем устройстве школы, сложностях работ подобного рода. Они говорили и о своих трудностях – из-за временного прохождения учебного процесса в здании на улице Гагарина, большинству приходится тратить много времени, чтобы добраться до гимназии. В связи с этим, вопрос о сроке сдачи исторического здания стоит остро. По плану подрядчика, школа будет сдана 30 июня.

Здания гимназии на улице Соборной построены в разные периоды – 18, 19 и 20 век. В каждой из частей школы будут свои особенности – лепнина, мраморная лестница, витражи. Строители восстанавливают исторические интерьеры, но не забывают и про комфорт учеников. Например, старая непрактичная раздевалка с железными перегородками будет заменена на персональные ящики для верхней одежды и обуви. Планируется, что в отреставрированном здании гимназии все классы будут обучаться в одну смену.