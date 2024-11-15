Пятница, 15 ноября, 2024
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В Рязани родился ребёнок с шестью пальцами

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

В Перинатальном центре Рязани родился ребёнок с шестью пальцами, сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Такая особенность называется полидактилией. Дополнительный пальчик может быть любым по счёту, чаще он бывает шестым, но может быть и одним из средних, что встречается реже. Может быть полноценным, а может быть в виде зачатка.

Частота встречаемости такой изюминки среди европейских детишек составляет примерно 0,3–3,6 случаев на 1000 новорожденных. У мальчиков вдвое чаще, чем девочек.

Основным механизмом появления дополнительного пальчика является генетический. Может быть изолированное появление такой особенности или быть одним из проявлений какого-либо синдрома.

Юный рязанец родился абсолютно здоровым, просто с отличительным признаком. В настоящее время он вместе с мамой выписан домой.

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