В Рязани родилось 104 ребенка с помощью ЭКО, самый маленький из них весил 480 грамм

С начала 2025 года в Рязанском Перинатальном центре 98 пациенток стали мамами благодаря ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Благодаря ЭКО на свет появились 104 малыша, из них у шести женщин была многоплодная беременность.

Мальчики по количеству значительно обогнали девочек: на свет появились 35 девочек и 69 мальчиков. Отмечается, что в предыдущем году ситуация была обратной, лидировали девочки.

Пятнадцать мам родили преждевременно, трое из них — двойняшек. Остальные 83 беременности завершились в срок.

Самым крупным малышом, появившимся на свет после ЭКО, стал ребёнок весом 4250 граммов, а самым маленьким — 480 граммов.