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В Рязани резко выросло число травм из-за гололёда

7info
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В Рязани из-за гололёда резко выросло число жителей, обращающихся с травмами к медикам. Статистические данные приводит страница БСМП ВКонтакте.

Обычно в травмпункт клиники обращается в среднем 75 человек, в понедельник, 27 ноября, Амбулаторно-травматологический центр принял 105 пациентов.

По словам заведующего травмцентром врача травматолога первой категории Ивана Киселёва, зима — время повышенного травматизма. Причиной, в частности, служат гололед, раннее наступление темноты.

Специалист призывает рязанцев носить удобную обувь с глубоким протектором, нескользкой подошвой. Женщинам рекомендуется отказаться от шпилек.

Пожилым рязанцам стоит брать трость, палки для скандинавской ходьбы.

Если есть возможность, лучше переждать непогоду дома.

Если падения не избежать, падайте на бок, а не на вытянутые конечности. Старайтесь избегать падения плашмя, на спину, чтобы не удариться головой.

При получении травмы сразу же обращайтесь к врачу.

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