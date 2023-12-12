В Рязани решают вопрос благоустройства улицы Новоселковской

Сотрудники прокуратуры с участием представителя администрации города Рязани провели встречу с жителями домов № 4, 6, 6 к.1 по ул. 2-й Новоселковской по вопросу ненадлежащего содержания автомобильной дороги, отсутствия тротуаров и уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурором Октябрьского района г. Рязани Сергеем Аксеновым до жителей района доведена информация, что в настоящее время на исполнении находится решение суда по исковому заявлению прокуратуры района о приведении дороги и элементов благоустройства в надлежащее состояние.

По данным мэрии, в следующем году запланировано заключение контракта в рамках которого подрядной организацией будет осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. 2-й Новоселковской, произведено обустройство тротуара и освещения.