Пятница, 2 сентября, 2022
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В Рязани ремонтируют сети уличного освещения

За неделю в Рязани отремонтировано 800 метров проводов уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы проводились на улицах Элеваторной, пос. Мехзавода, Сельских Строителей, Октябрьском городке, Михайловском шоссе, Библиотечной в поселке Мервино.

На улицах Крупской и пос. Мехзавода заменили лампы. На улицах Октябрьской, Рязанской, Пронской, Матросова, Песоченской, пос. Мехзавода, Крупской, Вознесенской отремонтировано 35 светильников.

Дирекция благоустройства ежедневно проводят осмотр сетей уличного освещения. Дежурные бригады проверяют работоспособность систем и при необходимости заменяют элементы, выработавшие срок эксплуатации. Также в работу берутся обращения граждан, поступившие через социальные сети и в диспетчерскую МБУ «ДБГ».

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