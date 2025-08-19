В Рязани ремонтируют общежитие РГУ имени Есенина

«Благодаря Минобрнауки России мы получили возможность завершить в этом году комплексный капитальный ремонт этого корпуса. Заменены батареи отопления, электрика, полы, выровнены и покрашены стены. Во всех трёх корпусах мы полностью заменили пожарную сигнализацию. Общежитие приобретает современный вид.

До 1 октября все работы будут завершены, но уже с началом нового учебного года сюда начнут заселяться студенты. Для них мы продолжим создавать максимально комфортные условия, чтобы их студенчество проходило в современной, уютной и безопасной обстановке», — написал Боков.