В Рязани ремонтируют манеж «Юность»

В Рязани идёт ремонт манежа «Юность». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павле Малков.

По словам главы региона, работы идут полным ходом.

Рабочие уже демонтировали старое покрытие, готовят основание под укладку нового.

— Когда осматривал арену летом, было очевидно, что нужна замена покрытия и беговых дорожек. Завершить работы планируется до конца марта. Уже весной спортсмены вернутся на площадку для тренировок, — написал Павел Малков.

На время ремонта занятия перенесены на другие спортивные объекты города: СШ «Айсберг», СШОР «Комета», СШОР «Олимпиец», СШОР «ЦСК», тренировочный манеж управления МЧС России по Рязанской области, спортивные залы РязГМУ, РВВДКУ и школы № 24.

Гимнасты продолжают занятия на базе манежа «Юность».