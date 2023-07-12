Среда, 12 июля, 2023
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В Рязани рецидивисты обворовывали пенсионерок под видом установщиков окон

7info
Изображение от Freepik

В Рязани были задержаны подозреваемые в совершении кражи денег, выдававшие себя за установщиков окон. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Двое молодых мужчин посетили 78-летнюю пенсионерку и предложили свои услуги. Пришедшие осмотрели окна, сделали замеры, обсудили детали работы с хозяйкой. После ухода «мастеров» женщина обнаружила, что из шкафа пропали 50 тысяч рублей.

Эксперт-криминалист обнаружил на месте следы пальцев, которые могут быть использованы для идентификации. Исследование показало, что отпечатки принадлежат 31-летнему жителю поселка Дягилево, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков, и его 26-летнему соседу, ранее судимому за кражи и причинение вреда здоровью.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Оказалось, что старший из них причастен к аналогичному преступлению в апреле этого года — краже денег из квартиры 82-летней женщины в Рязани.

Следователем полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под стражей.

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