В Рязани рецидивистка ограбила 91-летнюю пенсионерку под видом медработника

В Рязани сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю жительницу города Михайлова, подозреваемую в краже сбережений и ювелирных украшений у 91-летней местной жительницы. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился родственник пожилой женщины. Он сообщил, что из квартиры пенсионерки пропали 120 тысяч рублей и золотая цепочка с крестиком. Позже выяснилось, что к ней приходила незнакомка, представившаяся медицинским работником.

Под предлогом осмотра она вошла в квартиру, осмотрела шею пенсионерки, нашла в кровати тайник с деньгами, сняла украшение и скрылась.

К счастью, в квартире были установлены камеры видеонаблюдения. Родственник заметил на экране неизвестную и выехал на место, но злоумышленница успела уйти.

Просмотрев записи, оперативники опознали в визитёрше ранее судимую за аналогичные преступления женщину. Полицейские быстро установили её местонахождение и задержали.

Как оказалось, задержанная приехала в Рязань специально — искала на улицах пожилых людей, наблюдала за прохожими и жильцами на балконах. Так она заметила пенсионерку и подобрала момент для визита.

Золотую цепочку с крестиком злоумышленница продала случайному знакомому. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.