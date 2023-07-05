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В Рязани разыскивают свидетелей смертельного наезда на пешехода на улице Черновицкой

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В Рязани разыскивают очевидцев смертельного наезда на пешехода на улице Черновицкой. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

ДТП произошло в пятницу, 30 июня, приблизительно в 15.33 около дома под номером 22/46. В полиции уточнили, что 46-летний водитель за рулём «НЕФАЗ» сбил 44-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте аварии.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться по (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 12.

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