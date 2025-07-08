В Рязани разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка

В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала девочка 9 лет. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

26 июня 2025 года в 18:40 во дворе дома №51/2 по Московскому шоссе в Рязани около магазина автомобиль темно-серого цвета предполагаемой марки «Лада Калина» или «Лада Гранта» совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Если вы располагаете информацией по данному факту ДТП и знаете личность водителя, который скрылся с места происшествия, сообщите ее по телефону (4912) 29 95 86, 29 76 68 или обратитесь по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д.28, кабинет 213.