В Рязани разыскивают Николая Окунцова, пропавшего 8 мая

В Рязани разыскивают 34-летнего Николая Окунцова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 8 мая 2025 года. В день пропажи был одет в сине-бирюзовое поло, серую толстовку, синие джинсы и белые кроссовки.
Приметы: рост 187 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые. Волосы светло-русые.
Если вам известно местонахождение Николая, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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