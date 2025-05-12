В Рязани разыскивают Николая Окунцова, пропавшего 8 мая

В Рязани разыскивают 34-летнего Николая Окунцова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 мая 2025 года. В день пропажи был одет в сине-бирюзовое поло, серую толстовку, синие джинсы и белые кроссовки.

Приметы: рост 187 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые. Волосы светло-русые.

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Если вам известно местонахождение Николая, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.