В Рязани разыскивают 20-летнюю Екатерину Захарову, нуждающуюся в медпомощи

В Рязани разыскивают 20-летнюю Захарову Екатерину, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение девушки неизвестно с 19 июля 2025 года. В день пропажи была одета в синие джинсы, белые футболку и босоножки. Приметы, по которым можно опознать Екатерину Захарову: рост 154 см, плотное телосложение, волосы русые, глаза серые.

Если у вас есть информация о местонахождении девушки, сообщите ее по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.