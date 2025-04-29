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Общество

В Рязани разработана карта обороны города в годы ВОВ

Анастасия Мериакри

В преддверии 80-летия Великой Победы краеведы общества «Знание» разработали буклет и карту обороны Рязани. Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артемов.

В данный момент специалистами Муниципального центра управления завершается подготовка интерактивной карты «Рубеж обороны». К 80-летию Победы интернет-пользователи смогут увидеть виды оборонительных сооружений, прочитать всю важную информацию о подвиге горожан, а также подробно узнать, за что Рязань удостоена звания «Город трудовой доблести».  

Кроме того, одно из предложений — проведение в школах «Разговоров о важном» по данной теме.

В Рязани разработана карта обороны города в годы ВОВ К 80-летию Победы интернет-пользователи смогут увидеть виды оборонительных сооружений, прочитать всю важную информацию о подвиге горожан, а также подробно узнать, за что Рязань удостоена звания «Город трудовой доблести».
В Рязани разработана карта обороны города в годы ВОВ К 80-летию Победы интернет-пользователи смогут увидеть виды оборонительных сооружений, прочитать всю важную информацию о подвиге горожан, а также подробно узнать, за что Рязань удостоена звания «Город трудовой доблести».
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