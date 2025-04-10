В Рязани разработали стандарт омолаживания кронирования деревьев

Рязанские ученые и ландшафтные архитекторы разработали единый стандарт для коммунальных служб региона по методам омолаживающего кронирования деревьев. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Инициатива по созданию четкого и понятного методического материала была озвучена губернатором Рязанской области Павлом Малковым после обращения жителей поселка Кадом. Проведенное там кронирование деревьев на центральной площади вызвало общественное недовольство и стало предметом критики со стороны главы региона в адрес местных властей.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков провел рабочую встречу с заведующим кафедрой лесного дела и садоводства Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева Геннадием Фадькиным и преподавателем РГАТУ, основателем студии садово-паркового искусства Zelenka Studio, членом Союза архитекторов России Татьяной Лазаревой. В ходе встречи был подробно обсужден разработанный стандарт по обрезке деревьев, включающий подходы к омолаживающему и санитарному кронированию. Отдельное внимание было уделено санитарной обрезке деревьев, расположенных вблизи линий электропередач и инженерных коммуникаций — в документе даны четкие рекомендации по безопасному и корректному проведению таких работ.

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По итогам встречи участники договорились, что методические материалы будут направлены во все муниципалитеты Рязанской области. После этого будет проведен семинар с участием специалистов министерства ТЭК и ЖКХ региона и кафедры лесного дела и садоводства РГАТУ, на котором сотрудники профильных подразделений муниципалитетов смогут подробнее ознакомиться с рекомендациями и задать интересующие вопросы.

Методическое пособие подробно описывает, какие методы кронирования допустимы для различных пород деревьев с учетом их физиологических особенностей и способности к восстановлению. Документ призван помочь специалистам коммунальных служб выполнять работы грамотно и с учетом природных характеристик насаждений.