В Рязани разбойник напал с консервным ножом на 17-летнюю девушку

В Рязани возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на 17-летнюю девушку (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 7 января неизвестный на улице Рязани напал на девушку, отобрал у неё сотовый телефон.

Пострадавшая написала заявление в полицию, подозреваемого нашли и задержали. Им оказался судимый за преступления против собственности житель Рязани, 1994 года рождения.

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В качестве оружия при нападении на потерпевшую мужчина использовал консервный нож.

По решению суда задержанный взят под стражу.