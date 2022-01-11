В Рязани разбойник напал с консервным ножом на 17-летнюю девушку

В Рязани возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на 17-летнюю девушку (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Вечером 7 января неизвестный на улице Рязани напал на девушку, отобрал у неё сотовый телефон.
Пострадавшая написала заявление в полицию, подозреваемого нашли и задержали. Им оказался судимый за преступления против собственности житель Рязани, 1994 года рождения.
В качестве оружия при нападении на потерпевшую мужчина использовал консервный нож.
По решению суда задержанный взят под стражу.