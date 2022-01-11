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Вторник, 11 января, 2022
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В Рязани разбойник напал с консервным ножом на 17-летнюю девушку

7info

В Рязани возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на 17-летнюю девушку (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 7 января неизвестный на улице Рязани напал на девушку, отобрал у неё сотовый телефон.

Пострадавшая написала заявление в полицию, подозреваемого нашли и задержали. Им оказался судимый за преступления против собственности житель Рязани, 1994 года рождения.

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В качестве оружия при нападении на потерпевшую мужчина использовал консервный нож.

По решению суда задержанный взят под стражу.

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