В Рязани разбираются с нарушителями финансовой дисциплины

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани информирует о деятельности Межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города Рязани, за 2021 год.

За отчетный период проведено 30 заседаний комиссии, на которые были приглашены 672 юридических и физических лица, в том числе 413 должников, рассмотрены — 406 плательщиков, что составляет 60,4% от общего числа приглашенных.

Полностью или частично погасили задолженность 255 юридических и физических лиц (61,7 % от общего количества приглашенных должников).

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Кроме того, налогоплательщикам, имеющим задолженность по налоговым и неналоговым платежам, по страховым взносам, направлено 449 информационных писем с целью побуждения их на погашение имеющейся задолженности, из них полностью или частично погасили задолженность 108 плательщиков или 24,1 % от общего количества информированных.

Всего деятельность комиссии способствовала погашению задолженности в бюджеты всех уровней в сумме 97087,1 тыс. руб., из них в бюджет города Рязани – 36278,5 тыс. руб.

На комиссию были также приглашены 194 организации, осуществляющих выплату заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, ниже уровня минимального размера оплаты труда, из них рассмотрены 85 или 43,8%.

Из рассмотренных на комиссии организаций 59 заявили о неполной занятости, 6 по рекомендации комиссии повысили заработную плату работникам.

Кроме того, 52 организациям направлены информационные письма о необходимости представления пояснений о причинах выплаты заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, ниже уровня МРОТ. Представили пояснения 20 работодателей или 38,5%, их них 8 заявили о неполной занятости, 3 – повысили заработную плату работникам.

Проводилась работа, направленная на легализацию теневых трудовых отношений, в результате заключены трудовые договоры с 3027 наемными работниками.

Еженедельно проводится мониторинг задолженности по заработной плате.