Понедельник, 25 декабря, 2023
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В Рязани рассматривают несколько вариантов реконструкции улицы Павлова

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Улицу Павлова в Рязани могут сделать пешеходной. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков на заседании областного правительства 25 декабря.

Губернатор отметил, что предстоит окончательно определиться с будущим видом улицы.

Либо мы сделаем красивую улицу, по которой будет сквозной проезд автомобилей, либо полностью улицу для пешеходов. В следующем году обязательно этот вопрос решим,

– цитирует Малкова пресс-служба правительства.

Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что совместно с архитекторами уже решается вопрос организации на Павлова пешеходной зоны. Проекты изменений будут представлены на общественное обсуждение.

Ранее рязанцы обратились к администрации с просьбой сделать улицу Павлова пешеходной.

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