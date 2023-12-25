В Рязани рассматривают несколько вариантов реконструкции улицы Павлова

Улицу Павлова в Рязани могут сделать пешеходной. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков на заседании областного правительства 25 декабря.

Губернатор отметил, что предстоит окончательно определиться с будущим видом улицы.

Либо мы сделаем красивую улицу, по которой будет сквозной проезд автомобилей, либо полностью улицу для пешеходов. В следующем году обязательно этот вопрос решим, – цитирует Малкова пресс-служба правительства.

Мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, что совместно с архитекторами уже решается вопрос организации на Павлова пешеходной зоны. Проекты изменений будут представлены на общественное обсуждение.

Ранее рязанцы обратились к администрации с просьбой сделать улицу Павлова пешеходной.