В Рязани расскажут о международном проекте «На том стоим»

8 ноября в Рязани пройдёт пресс-конференция, посвящённая проекту «Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры „На том стоим“», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Место проведения станет мультимедийный зал библиотеки имени Горького, начало — в 16.00.

Проект приурочен к ряду памятных дат отечественной истории и культуры, в том числе к 645-летию победы рязанских и московских дружин в битве на Воже, 245-летию переименования Переяславля-Рязанского в Рязань.

Фестиваль пройдёт с 8 по 14 ноября 2023 года в Рязани и других городах Рязанской области: Касимове, Михайлове, Скопине, Лесное, Тырново, Шилово и др.

13–14 ноября 2023 г. в Рязани в рамках фестиваля пройдет международная научно-практическая конференция «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, и решающее значение разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском для судеб мира» с участием ведущих российских и зарубежных историков.

В фестивале примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 14 стран мира: Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Аргентины, Финляндии, Франции, Чили.

8 ноября в пресс-конференции примут участие и. о. министра культуры Рязанской области Е. А. Васильева, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор библиотеки им. Горького Н. Н. Гришина, руководитель проекта В. И. Миронов, зарубежные деятели культуры Ван Сюлин (Китай), Чжан Жуй (директор Института Конфуция), Джими МакРэй (Шотландия, Великобритания), Франсуа Модеме (Франция), Мануэль Морено (Венесуэла).